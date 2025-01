All-Star και πενταδάτος για ένατη συνεχόμενη σεζόν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο All Star Game που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο. Το NBA ανακοίνωσε τις αρχικές πεντάδες Ανατολής και Δύσης για τον αγώνα, ενώ ο ηγέτης των Μπακς ήταν μακράν πρώτος στην ψηφοφορία του κοινού.

Στην ομάδα της Ανατολής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει δίπλα του, τους Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς).

Αντίστοιχα στην αρχική πεντάδα της ομάδας της Δύσης θα βρίσκονται οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ), Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Σανς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Νικόλα Γιόκιτς (Νάγκετς).

