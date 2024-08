Το πρώτο τετράποντο στην ιστορία του μπάσκετ είναι γεγονός! Και σημειώθηκε δια χειρός Κρις Μπανκέρο στις Φιλιππίνες.

Σε επίσημο επίπεδο λοιπόν, οι Φιλιππίνες έβαλαν το τετράποντο στη Λίγκα τους και την Κυριακή (18/8) ο Κρις Μπανκέρο πέτυχε το ιστορικό πρώτο καλάθι από τα 8μ.23.

Το σουτ μπήκε στον αγώνα Μεράλκο – Μανόλια για το Governor’s Cup, με τους Φιλιππινέζους να τοποθετούν και μία δεύτερη περιφερειακή γραμμή σχεδόν ένα μέτρο πίσω από εκείνη του τριπόντου.

Δείτε το σουτ που έγραψε ιστορία.

FROM WAYYYY DOWNTOWN 🔥🔥

Meralco’s Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors’ Cup!#PBASeason49 #PBAAngatAngLaban pic.twitter.com/UVDNlBHSSO

— One Sports (@OneSportsPHL) August 18, 2024