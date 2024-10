Ο Λεμπρόν Τζέιμς, είδε το μεγάλο του όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Να παίξει δηλαδή ως συμπαίκτης με τον γιο του Μπρόνι, σε αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στο ΝΒΑ πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο γιος του Μπρόνι Τζέιμς έγιναν επίσημα το πρώτο δίδυμο πατέρα και γιου που έπαιξαν ως συμπαίκτες σε αγώνα του ΝΒΑ το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια ενός αγώνα προετοιμασίας των Λέικερς εναντίον του Φοίνιξ.

