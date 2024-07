Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Λουκ Σίκμα από τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον παίκτη με ανάρτηση στο X (πρώην twitter).

«Luke Sikma σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου! Ήσουν ένας πραγματικά ομαδικός παίκτης! Καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες!» ανέφερε το tweet του Ολυμπιακού για τον Αμερικανό φόργουορντ.

Την παρελθούσα σεζόν (2023/24) ο Σίκμα είχε 6.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο σε 21 λεπτά συμμετοχής στην Basket League (5 αγώνες) και 2.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague (22 αγώνες).

🙏🏽 Luke Sikma thank you for your service! You’ve been a true team player! Best of luck in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TN1X2B7XYq

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 3, 2024

