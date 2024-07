Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό, καθώς τη Δευτέρα ο Βούλγαρος διεθνής άσος αποδεσμεύτηκε -μαζί με τον Τζαβόν Φρίμαν-Λίμπερτι- από τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο 28χρονος πάουερ φόργουορντ πλέον μπήκε στη λίστα των ελεύθερων παικτών (σσ. waive list) και, αν στις επόμενες 48 ώρες δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την απόκτησή του από άλλη ομάδα του ΝΒΑ, τότε θα εγκαταλείψει το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου για να φορέσει και πάλι τα «ερυθρόλευκα».

Κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί αφού άπαντες γνωρίζουν την επιθυμία του να αποχωρήσει από τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ουσιαστικά για να γίνει waive, ο Βούλγαρος άφησε τα 6,6 εκατομμύρια δολάρια που είχε λαμβάνειν από το συμβόλαιο του με τους Ράπτορς τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να ενταχθεί στον Ολυμπιακό.

The Raptors say they have waived Sasha Vezenkov, clearing Vezenkov — who was acquired recently from Sacramento — to return to Europe after just one NBA season.

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 22, 2024