Παίζοντας με μεγάλη προσήλωση και αποφασιστικότητα ο Ολυμπιακός κατάφερε με το… καλησπέρα να «σπάσει» την έδρα του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Basket League.

Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης με 89-84 του «τριφυλλιού» και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Όπως ήταν φυσικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, τους οποίους συνεχάρη στα αποδυτήρια για το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν.

Παράλληλα ο κόουτς των Πειραιωτών τους ζήτησε να… ξεχάσουν τη νίκη τους στο ΟΑΚΑ και να αντιμετωπίσουν και το δεύτερο ματς με την ίδια νοοτροπία.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five. Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία. Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή», ήταν τα λόγια του Coach B.

