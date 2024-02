To καλύτερο δώρο επιφύλαξε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Πρίντεζη ανήμερα των 39ων γενεθλίων του.

Πιο συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι θα αποσύρει τη φανέλα με το Νο15, που φορούσε ο θρυλικός παίκτης της, σε μία λαμπρή τελετή η οποία θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Πειραιά είχε κάνει κάτι αντίστοιχο στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023 με τη φανέλα που φορούσε (Νο7) ο θρυλικός αρχηγός της Βασίλης Σπανούλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«“Life’s most precious moments are the ones engraved in our memories.” («Οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι εκείνες που χαράσσονται στην μνήμη μας»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο άκουσμα του ονόματος του Γιώργου Πρίντεζη το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όλων, είναι το πεταχτάρι στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο «χάρισε» το δεύτερο Ευρωπαϊκό στον Θρύλο και τον επανάφερε -μετά από χρόνια- στην κορυφή της Ευρώπης. Ωστόσο, ο «Πρι» είναι πολλά περισσότερα από μία στιγμή…

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024 η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει με μια ξεχωριστή γιορτή, τον σπουδαίο αθλητή, τον μεγάλο αρχηγό, τον γνήσιο Ολυμπιακό, Γιώργο Πρίντεζη, αναρτώντας στον ουρανό του ΣΕΦ για πάντα τη φανέλα με το Νο15.»