Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Μιχάλης Λούντζης.

Ο 25χρονος γκαρντ αποχωρεί από την ομάδα του Πειραιά μετά από τρία χρόνια, διάστημα στο οποίο κατέκτησε δυο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δυο Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Ο Λούντζης αναζητά πλέον τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ:

«Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου!».

July 29, 2024