Στον χορό… της καζούρας και του πειράγματος προς τη «Meta» και το «μπλακ άουτ» που υπέστησαν τόσο το Facebook, όσο και τα Instagram και Messenger, μπήκε και η Ευρωλίγκα!

Με ανάρτησή της στο «Χ» (σσ. Twitter), η κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση τρολάρει με επικό τρόπο τον κολοσσό του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, χρησιμοποιώντας στιγμιότυπο του φανερά εκνευρισμένου, Γιώργου Μπαρτζώκα!

«Είχαμε να ποστάρουμε βίντεο στο Instagram», αναφέρει στη λεζάντα της η Ευρωλίγκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μοιάζει πιο… έξαλλος από ποτέ!

WE HAD VIDEOS TO POST ON INSTAGRAM pic.twitter.com/HnpK9qITrW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2024

