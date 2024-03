«Πύργος» του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Μουσταφά Φαλ έως το 2027.

Λίγο μετά τη χθεσινή νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, έγινε γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι συμφώνησαν με τον Γάλλο διεθνή σέντερ για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Φαλ είπε το «ναι» σε επέκταση του συμβολαίου του έως το 2027 με τους «ερυθρόλευκους» και την Παρασκευή οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν κι επίσημα τη συμφωνία τους με τον 32χρονο σέντερ.

Μάλιστα ο σύλλογος πριν την επίσημη ανακοίνωση ανέβασε στα social media δύο ευφάνταστα βίντεο από τη σειρά «Απαράδεκτοι», προαναγγέλλοντας το γεγονός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο συμβόλαιο του Φαλ προβλέπει γενναία αύξηση αποδοχών για τον ίδιο.

Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎

Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊

Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 15, 2024