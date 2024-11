Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο αήττητο σερί του, καθώς μετά από έξι συνεχόμενες ήττες λύγισε το βράδυ της Πέμπτης με 78-70 στην έδρα της Παρτιζάν.

Ο Εβάν Φουρνιέ σε μήνυμά του στα social media χαρακτήρισε σκληρή ήττα αυτή στο Βελιγράδι, δίνοντας και το σύνθημα ενόψει συνέχειας.

«Σκληρή και απογοητευτική ήττα για εμάς χθες το βράδυ, αλλά προχωράμε. Η Stark Arena και οι Grobari (σ.σ. οπαδοί της Παρτίζαν) δεν απογοήτευσαν. Τα λέμε στο Μονακό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tough and frustrating loss for us last night but we move! ❤️🤍

Stark Arena and Grobari didn’t disappoint.

See you all in Monaco

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 29, 2024

