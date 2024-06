Έπειτα από μία «τιτανομαχία» στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το φαληρικό γήπεδο επί του Ολυμπιακού, κι έτσι ισοφάρισε σε 2-2, στέλνοντας τη σειρά των τελικών σε 5ο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ!

Μετά το τέλος του αγώνα, άναψαν τα… αίματα κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των δύο ομάδων μπροστά από τη φυσούνα, όταν ο Ναν έκανε νόημα προς την κερκίδα «δες σας ακούω» και ο Γκραντ χειροκροτούσε ειρωνικά προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, αντιλήφθηκε το εν λόγω περιστατικό, με αποτέλεσμα να στραφεί προς τον Ναν, κινούμενος προς το μέρος του και μιλώντας του σε πολύ έντονο ύφος.

Τόσο ο Μόουζες Ράιτ που ήταν «παρών», όσο και άνθρωποι του γηπέδου και των ομάδων προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, ωστόσο δεν αποφεύχθηκαν οι «κοκορομαχίες» και τα σπρωξίματα.

Once again some tension between Olympiacos and Panathinaikos players in the finale pic.twitter.com/sHVrpqmKAY

— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) June 12, 2024