Απόψε το βράδυ (03/10) κάνει πρεμιέρα η Ευρωλίγκα για τη σεζόν 2024/25, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να μπαίνουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ως δύο από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του θεσμού!

Λίγες ώρες πριν το φετινό τζάμπολ, η Ευρωλίγκα ζήτησε από τους αρχηγούς των 18 ομάδων να απαντήσουν σε μερικά «καυτά» ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και για την πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της σεζόν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τον εν λόγω τίτλο κέρδισε ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο γκαρντ/φόργουρντ των «ερυθρόλευκων» να συγκεντρώνει ποσοστό 27.78%!

Από εκεί και πέρα, ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό… συνέτριψε τον ανταγωνισμό στο «ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για να μαρκάρεις», συγκεντρώνοντας το 50% των ψήφων! Επιπλέον, αναφορικά με το ποιον θα ήθελαν όλοι να είχαν συμπαίκτη, ο Έντι Ταβάρες ψηφίστηκε πρώτος με 44,44%, ενώ, ως ο καλύτερος dunker αναδείχθηκε ο Ντόντα Χολ (38,89%).

Τέλος, όσον αφορά την πιο καυτή ατμόσφαιρα σε γήπεδο Ευρωλίγκας, το 61,11% των αρχηγών ψήφισε την «Stark Arena» και την Παρτίζαν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The annual captains’ surveys are in 👀

Do you agree with these choices? 🤔 pic.twitter.com/89YW5M8Z4m

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ