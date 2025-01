Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα (NovasportsPrime) στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε, στο ντέρμπι κορυφής για την 23η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι Πειραιώτες φιλοδοξούν να ξεπεράσουν τον σκόπελο της τουρκικής ομάδας και να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί επτά αγώνων που «τρέχουν» στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους η οποία τους έχει βάλει να… στρογγυλοκάθονται στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά το 2/2 τους την περασμένη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία κόντρα σε Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 16-6 και αποσπάστηκαν δύο νίκες από τους διώκτες τους.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα προέρχεται από την ήττα της περασμένης Δευτέρας με 78-72 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο ματς του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από το συγκρότημα του Γιασικεβίτσιους με 82-71 στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κόουτς των Πειραιτών στην αποψινή μάχη της ομάδας του δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Ουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι τέθηκαν εκτός μάχης, ο πρώτος λόγω ενοχλήσεων στη μέση και ο δεύτερος εξαιτίας της ίωσης, που τον ταλαιπωρεί

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Ρόμπερτ Βικλίτσκι (Τσεχία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες της Φενέρ βγήκαν στο ΣΕΦ με μαύρα μπλουζάκια και με ένα πανό στο κέντρο του γηπέδου, τα οποία έγραφαν: «Συλλυπητήρια στη χώρα μας και στην ομάδα μας», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη των 79 θυμάτων στην φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της Τουρκίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πριν την έναρξη του αγώνα μάλιστα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα πριν το τζάμπολ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος στο ματς με την Μπασκόνια έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές της ομάδας στην Euroleague.

350 games of pure red and white passion! 🔴⚪ @K_pap16 is the heart and soul of Olympiacos, and tonight we celebrate a living legend! 💪 pic.twitter.com/4p1y1z2BD9

— SKWEEK (@skweektv) January 24, 2025