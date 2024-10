Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΣΕΦ, στην πρώτη από τις δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Οι Πειραιώτες προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες απέναντι σε Μπάγερν και Παναθηναικό και, όπως είναι φυσικό, θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στη «βασίλισσα», προκειμένου να ισορροπήσουν το ρεκόρ τους (2-3) στην εφετινή διοργάνωση και να βελτιώσουν τη ψυχολογία τους.

Περίπου μία ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ, έγινε γνωστή η δωδεκάδα των Πειραιωτών, από την οποία απουσιάζει το όνομα του Λαρεντζάκη. Αντίθετα στη διάθεση του Μπαρτζώκα βρίσκεται ο Ουίλιαμ-Γκος.

Στον αντίποδα η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ρεκόρ 3-2, έχει παραταχθεί στο ΣΕΦ χωρίς τους τραυματίες Γκαρούμπα και Φελίς.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι αυτός την Πέμπτη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και πάλι στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 36-34

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Ράιτ, Βιλντόσα, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ

Η δωδεκάδα της Ρεάλ: Αμπάλδε, Καμπάτσο, Ράταν-Μέις, Ούγκο Γκονθάλεθ, Χεζόνια, Μούσα, Ντεκ, Γκέιγ, Ιμπάκα, Ταβάρες, Γιουλ, Εντιαγέ

Fall gets the fans off their seat with the 🪣 #RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/Uxg8ik27Gm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2024