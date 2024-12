Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ καθώς είχαν τα γενέθλιά τους.

Πιο συγκεκριμένα ο Σέρβος έκλεισε τα 32 χρόνια ζωής, ενώ ο Αμερικανός έγινε 30 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τους δύο εορτάζοντες τους περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη στη σημερινή προπόνηση των Πειραιωτών, καθώς τα μέλη της ομάδας τους έφεραν τούρτα στο γήπεδο και τους ευχήθηκαν για τα γενέθλιά τους.

Δείτε βίντεο:

🎂 It’s never too late for a birthday cake!!! Let alone for two!!! 😊

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🥳 Happy Birthday Nikola and @twalkup23 !!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1wWgqngrKn

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 31, 2024