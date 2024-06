Με τον πλέον έμπρακτο τρόπο δείχνει ο Ολυμπιακός τη στήριξή του στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι ερυθρόλευκοι προανήγγειλαν την επέκταση της συμφωνίας τους με τον προπονητή της ομάδας με μία ανάρτηση στο X, παλιό twitter, στην οποία υπάρχει ένα gif με σκάκι και το σχόλιο στα αγγλικά… «ποιος είναι έτοιμος για μια παρτίδα σκάκι;».

Who is ready for a chess game? 🤔♟️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Nv690MEzDe

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2024

