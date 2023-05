«Break» του Ολυμπιακού στην Πόλη, 72-71 τη Φενέρ με buzzer beater του Σλούκα

Η 3η Μαΐου ήταν η βραδιά του Κώστα Σλούκα! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο man of the game στον 3ο αγώνα με τη πρώην ομάδα του, Φενερμπαχτσέ, στα πλέι οφ της Euroleague, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην ανάκτηση του πλεονεκτήματος που είχαν χάσει στο Game 2. Μίας Φενερμπαχτσέ που αρνείτο να πεθάνει, που προηγήθηκε και με +11 (26-15), με τους Ντόρσεϊ και Καλάθη να πετυχαίνουν τεράστια τρίποντα στο τέλος.

Στο θρίλερ της «Ulker Arena¨»... όμως το τέλος «έγραψε» ο Σλούκας με buzzer beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη, με 72-71 στον Ολυμπιακό και το 2-1 επί της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 3-1 την ερχόμενη Παρασκευή (5/5, 20:45), μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και να προκριθεί στο φάιναλ φορ στο Κάουνας, αλλά ακόμη κι αν δεν το κάνει, θα έχει άλλη μία ευκαιρία... στο ΣΕΦ.

Πριν το νικητήριο τρίποντο του Σλούκα, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, από ασίστ του Σλούκα, που είχε ισοφαρίσει σε 69-69 με δικό του «μαγικό» τρίποντο, στα 48,8΄΄. Ο Ουόκαπ παρ΄ολίγον να γίνει μοιραίος για τον Ολυμπιακό, όταν... πάσαρε στον Πιερ, μετά από δικό του αμυντικό ριμπάουντ με αποτέλεσμα ο Γκούντουριτς να δώσει προβάδισμα στη Φενέρ (71-69) στα 3΄΄. Κανείς, όμως στον Ολυμπιακό δεν θα θυμάται το λάθος του Ουόκαπ... !

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 25 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, με 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 17 πόντους, οι ΜακΚίσικ και Μπλακ ήταν οι δύο παίκτες που έδωσαν το έναυσμα για ανατροπή στην 4η περίοδο, όταν η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε με +9 (60-51).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δυσαρεστήσει την πρώην ομάδα του, Ολυμπιακό, σημειώνοντας 21 πόντους, με 3/5 τρίποντα. Εξαιρετικός ένα ακόμη βράδυ ήταν ο Καλάθης στην οργάνωση και τη δημιουργία, με 10 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Τζεκίρι, έκανε σπουδαία δουλειά για τη Φενερμπαχτσέ, παίζοντας αποτελεσματική άμυνα παράλληλα πάνω στον Μουσταφά Φαλ.

Οι Oυόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησαν βασικοί για τον Ολυμπιακό. Ο Ιτούδης ξεκίνησε τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Πιερ, Τζεκίρι και Χέιζ.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm