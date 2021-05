Έντι Τζόνσον: «Στην Ελλάδα μού είχαν πετάξει κέρματα, πόμολα και… ψάρια»

Με αφορμή το περιστατικό με τα ποπ κορν που πέταξε οπαδός των Σίξερς στον Ράσελ Γουέστμπρουκ ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε τη... φιλοξενία των ελληνικών γηπέδων, τη σεζόν (1994/95) που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι είχε δεχτεί στη χώρα μας κέρματα, πόμολα, ακόμη και… ψάρια.



«Είναι λάθος ένας φίλαθλος να πετάει το οτιδήποτε σε έναν παίκτη, αλλά αν είχα να επιλέξω τότε θα επέλεγα το ποπ-κορν. Στο πρώτο μου παιχνίδι στην Ελλάδα με χτύπησαν με κέρμα και έκανα ράμματα κάτω από το μάτι μου. Μετά από αυτό το παιχνίδι, μου πέταξαν ένα πόμολο και ένα ψάρι! Τους έβαλα 35 πόντους στον κ@@ο και έφυγα! Νίκησα», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας.

