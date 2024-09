Παρελθόν κι επίσημα αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι.

Ο Πολωνός σέντερ αποχώρησε από τους «πράσινους» με επόμενο σταθμό της καριέρας του το ισπανικό πρωτάθλημα και τη Μάλαγα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για 2+1 χρόνια.

Η πράσινη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσα από τα social media, ο οποίος την περασμένη χρονιά στην EuroLeague είχε 2.8 πόντους, 1.3 ριμπάουντ ανά 7:36 σε 24 αγώνες, με το εξής μήνυμα: «Μια σεζόν που θα θυμάσαι πραγματικά Όλεκ. Ευχαριστούμε που ήσουν μέρος αυτού του ταξιδιού! Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

A season that you will truly remember Olek 💚☘️

Grateful that you were part of this journey!

We wish you all the best for the future 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/BbYFsZ3yrp

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 2, 2024