Την εκτόξευσή του (και) σε διαδικτυακό επίπεδο συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από το απόγευμα της Δευτέρας βρίσκεται «στον αέρα» το νέο app της του «επτάστερου».

Από το «τριφύλλι» τονίζεται ότι είναι η μακράν πιο εξελιγμένη εφαρμογή ομάδας μπάσκετ στην Ευρώπη και μια από τις κορυφαίες στον κόσμο, στα πρότυπα του ΝΒΑ.

Έχει δημιουργηθεί από την κορυφαία στο είδος της εταιρεία παγκοσμίως, ενώ άλλη (αντιστοίχως μεγάλη) εταιρεία έχει αναλάβει το loyalty program.

Πρόκειται για τις Raw Engineering και Fortress GB: Δύο παγκόσμιους κολοσσούς, που έχουν ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά τους, δεδομένου πως μερικοί από τους πελάτες τους είναι οι Miami Heat, οι Sacramento Kings, οι Milwaukee Bucks, οι Phoenix Suns, η Manchester City, η Arsenal, η PSG, το ΝΒΑ και η FIFA Events.

Η non stop shop εφαρμογή δίνει στον φίλαθλο τη δυνατότητα να αγοράζει τα εισιτήριά του και τα προϊόντα της αγαπημένης του ομάδας, παρέχοντας ταυτόχρονα απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη.

Μάλιστα στα πλάνα της πράσινης ΚΑΕ είναι το νέο application να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα προστεθούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες.

