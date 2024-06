Για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, όσον αφορά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, κάνει λόγο το «TeleSport.rs» της Σερβίας.

Ο Γερμανός σέντερ θα ήθελε να μείνει στο NBA έστω και με minimum συμβόλαιο, ωστόσο δεν αποκλείεται να γυρίσει στην Ευρώπη, με τους «πράσινους», τη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα να εξετάζουν την περίπτωσή του, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα:

«Ο Ντάνιελ Τάις είναι ένα από τα ονόματα που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν την Ευρώπη.

Ο σέντερ ψάχνει στην παρούσα φάση ένα μίνιμουμ συμβόλαιο βετεράνου στο NBA, αλλά αν δεν το καταφέρει, αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις πηγές μας, οι Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες».

