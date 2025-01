Κατάμεστο θα είναι το κλειστό του ΟΑΚΑ στον αποψινό (21:15, Novasports Prime) αγώνα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Η «πράσινη ΚΑΕ» ανακοίνωσε sold-out απέναντι στους Σέρβους, ματς στο οποίο ο Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει ότι η ομάδα του θα χρειαστεί τη βοήθεια των φιλάθλων της για να τη… σπρώξουν στη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🗣️☘️

The house is packed again!

Are you ready for tonight? #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/wJ44duEVAF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 9, 2025