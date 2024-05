Η EuroLeague ανέβασε βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο! Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» παρέμεινε ήρεμος μετά το τέλος του μεγάλου τελικού και έμεινε αποσβολωμένος μετά την κατάκτηση του 7ου Ευρωπαϊκού.

Η EuroLeague έγραψε: «Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι πήρες το 7ο αστέρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The moment you realize you got the 7th ⭐️@paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024