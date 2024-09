Ο πρωταθλητής Euroleague, Παναθηναϊκός, ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, το οποίο έλαβε χώρα στη Σλοβενία, με τον Εργκίν Αταμάν, να κάνει σήμερα τον απολογισμό αυτού.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στις απουσίες των Ναν, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν, αλλά και για το ατομικό πρόγραμμα που ακολούθησαν ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι «πράσινοι» αναχωρούν από την Κράντσκα Γκόραγια για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, όπου θα δώσουν δύο φιλικές αναμετρήσεις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του στη Σλοβενία και ετοιμάζεται για τα δύο φιλικά παιχνίδια στη Λουμπλιάνα, σε διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή της Τσεντεβίτα, της Αναντολού Εφές και της Μπάγερν Μονάχου. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θ’ αντιμετωπίσουν την Τσεντεβίτα την Παρασκευή (6/9) στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Στον δεύτερο – χρονικά – ημιτελικό, οι Τούρκοι θα αναμετρηθούν με τους Γερμανούς. Ο «μικρός» τελικός και ο τελικός θα διεξαχθούν το Σάββατο (7/9).

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας των παικτών του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Κάναμε καλή δουλειά στο βουνό και στην Κράντσκα Γκόρα. Τώρα φυσικά θα πάμε στη Λιουμπλιάνα για δύο αγώνες προετοιμασίας. Μας λείπουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες που θα ενσωματωθούν στην ομάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη δική του προετοιμασία εδώ, δεν ξεκίνησε με την ομάδα. Το ίδιο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Όλοι οι άλλοι είχαν μια καλή εβδομάδα στην προετοιμασία. Το σύστημά μας είναι το ίδιο, οπότε απλά προετοιμαζόμαστε σωματικά και πνευματικά. Έχουμε πολύ χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της νέας σεζόν».

On to the next stage! 🆙

🗓️ DAY 6: Summarizing everything happened in Kransjka Gora through Ergin Ataman’s words! ☘️#WeTheGreens #paobc #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/IAHYwFox59

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2024