Ούτε… καρφίτσα δεν θα πέφτει στο κλειστό του ΟΑΚΑ στα πρώτα δύο ματς του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τα πλέι οφ της Euroleague!

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η «πράσινη» ΚΑΕ, τα εισιτήρια για τα δυο πρώτα ματς με την «ομάδα του λαού» στις 23 και της 25 Απριλίου εξαντλήθηκαν σε ένα διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από τη στιγμή της έναρξης της διάθεσης τους!

Game 1 and Game 2 of @EuroLeague Playoffs have been sold out before they’re even… announced! 🤯#PAOFans, you only needed 24 hours! Thank you 🙏🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/HyjTLsp5aj

— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 17, 2024