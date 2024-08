Ο Εργκίν Αταμάν βρήκε στο πρόσωπο του Ομέρ Γιουρτσεβέν (26 χρονών, 2.11μ) τον εκλεκτό για τη θέση του σέντερ, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ετοιμάζουν πρόταση προκειμένου να τον ντύσουν στα πράσινα.

Ουσιαστικά, ο Γιουρτσεβέν θα πλαισιώσει τους Ματίας Λεσόρ και Κώστα Αντετοκούνμπο στο “5”, ενώ ύστερα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη μένει να φανεί ποιο θα είναι το μέλλον του Αλεξάντερ Μπαλτσερόβσκι.

Ο Γιουρτσεβέν την περυσινή σεζόν σημείωσε 4.6 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ ανά 11.4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 48 αναμετρήσεις στο NBA, με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ.

Σε τρεις σεζόν στο NBA ο Γιούρτσεβεν έχει 5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 11.8 λεπτά σε 113 συμμετοχές, με 24 αγώνες να έχει ξεκινήσει στη βασική πεντάδα.

