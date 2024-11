Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα (NovaSports Prime) τη Μονακό στο ΟΑΚΑ, για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η αναμέτρηση αυτή ούτως ή άλλως είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στο αποψινό ματς κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος διαδέχθηκε τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των φιλοξενούμενων.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στο Κάουνας με 84-77 από τη Ζαλγκίρις και θέλουν το ροζ φύλλο προκειμένου να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (7-4).

Ο Εργκίν Αταμάν στο αποψινό ματς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αντετοκούνμπο και Γκριγκόνις.

Στον αντίποδα η Μονακό (7-4 ρεκόρ) αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, καθώς ο Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον -εδώ και καιρό τραυματία- Φουρκάν Κορκμάζ, τον -όχι ακόμη έτοιμο να επιστρέψει- Νικ Καλάθη, αλλά και τον Μαμ Ζαϊτέ.

Στο αποψινό ματς έγιναν τα αποκαλυπτήρια της 3ης εμφάνισης της ομάδας, που είναι μαύρη.

Στο ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την αθώωσή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις καταγγελίες, που είχαν κάνει εναντίον του οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού βλέπει το ματς από την προεδρική σουίτα.

Το παιχνίδι διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

Τα δεκάλεπτα: 26-28

Οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Μωραΐτης, Σλούκας, Οσμάν, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσεβέν.

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Λόιντ, Παπαγιάννης, Ντιαλό, Κορνελί, Μοτιεγιούνας, Ταρπέι, Μπεγκαρέν, Μπράουν, Στραζέλ, Τζέιμς.

