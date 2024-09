Η τελευταία… πινελιά στο «χτίσιμο» του Παναθηναϊκού της νέας αγωνιστικής περιόδου μπήκε με την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν, με την οποία έκλεισε το ρόστερ για τη σεζόν 2024-25.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, μάλιστα, φρόντισε με βίντεο που ανήρτησε στα social media να παρουσιάσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης της νέας αγωνιστικής περιόδου, αποκαλύπτοντας και τους αριθμούς των παικτών.

Υπενθυμίζεται ότι παίκτες και τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» βρίσκονται στο Costa Navarino με τις οικογένειες τους, προκειμένου να απολαύσουν το διήμερο… δώρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τους «άθλους» της περυσινής σεζόν με την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και του πρωταθλήματος Ελλάδας, μετά από τεράστια ανατροπή στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει χρόνος για… ξεκούραση οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν κανονικά τις προπονήσεις τους στο σύγχρονο κλειστό μπάσκετ του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Here is our final roster for 2024/25 season 💚☘️

Greens, are you ready? 🤜🤛#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Ir4ZuAgyLG

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2024