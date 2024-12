Ένα… πρωτοχρονιάτικο δώρο στους φίλους του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ανακοίνωσε πως ο Ματίας Λεσόρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028!

Ο Γάλλος σέντερ, του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2025, θα μείνει για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια στο ΟΑΚΑ, λαμβάνοντας αυξημένες αποδοχές και βάζοντας την υπογραφή του σε μία συμφωνία η οποία δεν περιλαμβάνει NBA-out. Kάτι που σημαίνει ότι ενδεχόμενοι μνηστήρες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα μείνουν με την… όρεξη!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.

Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!

