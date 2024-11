Ο Βασίλης Σπανούλης είναι από το απόγευμα της Τρίτης ο νέος προπονητής της Μονακό και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός παραχώρησε στο γαλλικό «SKWEEK» την πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής των Μονεγάσκων, εκφράζοντας την πίστη του τόσο στις δυνατότητες τις δικές του και την προοπτική της νέας του ομάδας.

Αναφορικά με το προσεχές ματς με τον Παναθηναϊκό, ο V-SPAN χαρακτήρισε το τριφύλλι πάρα πολύ καλή ομάδα, επισημαίνοντας πάντως ότι στόχος της Μονακό είναι σε κάθε ματς η νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

“Είναι χαρά μου, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ. Ξέρω ότι τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα έκανε μεγάλα βήματα στη EuroLeague. Έχουμε κίνητρο για να δουλέψουμε σκληρά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ. Μου έλειψε η EuroLeague. Θέλω να ανταγωνίζομαι τους κορυφαίους, είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε με τους καλύτερους, σωματικά και πνευματικά, να προσαρμοστούμε σε κάθε αγώνα.

Ήξερα ότι μία ημέρα θα βρεθώ στη EuroLeague. Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά ξέρω τι μπορώ να κάνω στο μπάσκετ. Σαν προπονητής βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι παίκτες είναι οι σταρ. Ήρθα σε αυτή την ομάδα επειδή πιστεύω σε αυτούς τους αθλητές, στις δυνατότητές μας. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο, καθώς οι αγώνες είναι συνεχόμενοι, όμως θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα εξηγήσουμε τους ρόλους στους παίκτες μας, αμυντικά και επιθετικά.

Οι πρώτες μου κουβέντες ήταν αυτές, ότι πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω ότι έχει πεινασμένους παίκτες για να πετύχει κάτι σπέσιαλ. Υπάρχει η τέλεια χημεία ανάμεσά μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να αναλαμβάνεις μία ομάδα στη διάρκεια της περιόδου. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς έκανε σπουδαία δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια, εκείνος έφτιαξε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συνεχίσω, να βελτιώσω, να προσθέσω πράγματα από την φιλοσοφία μου. Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη, τον GM, όσους υποστήριξαν και πίστεψαν σε εμένα. Για εμένα είναι μία μεγάλη πρόκληση να τους δείξω ότι έκαναν τη σωστή επιλογή.

Μόλις ήρθα και πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, είναι οι πρωταθλητές της EuroLeague και ειδικά στο γήπεδό τους είναι πολύ δυνατοί. Πρέπει να προετοιμάσουμε την ομάδα για να κάνει ένα καλό ματς. Γιατί σε κάθε ματς στόχος μας θα είναι η νίκη.

Μίλησα με τον Μάικ Τζέιμς, θα έχουμε πολύ χρόνο για να τα λέμε εδώ. Θα δουλέψουμε μαζί, όχι μόνο στην προπόνηση, αλλά και πνευματικά για να προσαρμοζόμαστε στον επόμενο αγώνα. Ο Καλάθης είναι από τους κορυφαίους άσους της EuroLeague για πολλά χρόνια, είναι ο Mr. Assist. Βάζει τους πάντες στο ματς, ελέγχει τον ρυθμό, έχουμε όμως πολλούς καλούς παίκτες στην ομάδα. Δεν κερδίζουν τα ονόματα ή οι ατομικές επιδόσεις, αλλά οι ομάδες. Έχουμε μεγάλες προσωπικότητες βέβαια, είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό”.

