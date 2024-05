Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έγραψαν ιστορία στο Βερολίνο, κατέκτησαν το έβδομο ευρωπαϊκό και ξέσπασαν…

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικό ο Λεσόρ πήρε αγκαλιά την μπάλα και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏

It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ