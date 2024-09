Το Παναθηναϊκό Στάδιο, το ιστορικό Καλλιμάρμαρο ανοίγει σήμερα (21/9) τις πόρτες του για να υποδεχθεί το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν (22:00, ΕΡΤ3) μπροστά σε 35.000 φιλάθλους, δημιουργώντας ρεκόρ Ευρώπης προσέλευσης σε επαγγελματικό αγώνα μπάσκετ.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο ματς, καθώς είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας μπάσκετ στο ιστορικό στάδιο μετά το 1968.

Φυσικά, οι φίλοι των «πρασίνων» θα δώσουν δυναμικό «παρών», αφού από τις πρώτες 35 ώρες που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, τα 35 χιλιάδες εισιτήρια έκαναν… φτερά, επομένως το στάδιο αναμένεται κατάμεστο.

Ο «επτάστερος» θα παραταχθεί χωρίς τους Ματίας Λεσόρ, Λορέντζο Μπράουν και πιθανότατα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ η Παρτίζαν θα αγωνιστεί χωρίς τους, Αϊζέια Μάικ, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Αλέκσα Ντιμιτρίεβιτς, Μιτάρ Μποσνιάκοβιτς και Άριαν Λάκιτς.

Νωρίτερα, στις 19:00 (ΕΡΤ 3) η Αναντολού Εφές θα αγωνιστεί απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

We will witness history in Athens tomorrow as the 6th Pavlos Giannakopoulos tournament take place at the iconic Panathenaic Stadium 🏟️

4 EuroLeague teams @Paobcgr @AnadoluEfesSK @PartizanBC @MaccabiTLVBC will participate in this unique organization 🏀 pic.twitter.com/m98wSC94JS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 20, 2024