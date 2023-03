Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 40-43 (Ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο κλειστό του ΟΑΚΑ το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Παρά το τριήμερο εθνικό πένθος και την αναβολή όλων των αγώνων των εγχώριων αθλητικών διοργανώσεων το διάστημα 1 έως 3 Μαρτίου, η Euroleague δεν προέβη σε αναβολή των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, κι έτσι το «τριφύλλι» βρίσκεται αντιμέτωπο με τους Τούρκους.

Οι «πράσινοι βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ νικών ηττών 8-17, ενώ η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης βρίσκεται στην 11η θέση, με 12 νίκες και ισάριθμες ήττες.

Το... ελπιδοφόρο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι πως οι πέντε ομάδες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της οκτάδας έχουν μόλις μία περισσότερη νίκη από την Εφές.

Ο Παναθηναϊκός που απλώς περιμένει να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και μαζί και η χρονιά για εκείνον στην Ευρώπη αγωνίζεται στο αποψινό ματς χωρίς τους Γκουντάιτις και Αγραβάνη.

Στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στον αγώνα δεν υπάρχει μουσική και οποιουδήποτε είδους event, ενώ στις φανέλες των «πρασίνων» υπάρχει ένα μαύρο διακριτικό για το πένθος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε να φορά μαύρες φανέλες, αυτές όμως θα τις φορέσει η Εφές λόγω των καταστροφικών σεισμών στην Τουρκία.

Παράλληλα πίσω από τους πάγκους και τη γραμματεία, επίσης, έχει τοποθετηθεί ένα μαύρο πανό, ενώ στο cube παίζει μόνο το μήνυμα ότι: «Η Ελλάδα θρηνεί τα παιδιά της" / Στα αγγλικά "Greece mourns the loss of its Children».

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Μιλιβόγιε Γιόβιτς και Εμίλιο Πέρεζ

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 40-43