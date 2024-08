Με το χάλκινο μετάλλιο, τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο μετά τα δύο ασημένια στην Ατλάντα (1996) και στο Ρίο ντε Τζανέιρο (2016), θα επιστρέψει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο Βελιγράδι η Σερβία. Η «ασημένια» στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο (2023) Σερβία, παρά τη μεγάλη απογοήτευσή της για την ήττα από τις ΗΠΑ στον ημιτελικό, αφού είχε προηγηθεί ακόμη και με +17 απέναντι στην ομάδα του ΛεΜπρον Τζέιμς, αποδείχτηκε ανώτερη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας στον «μικρό» τελικό στο «Μπερσί», επικρατώντας με 93-83.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο ΜVP με triple double (19 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, οι Σέρβοι πήραν… γλυκιά εκδίκηση για την ήττα τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη Μανίλα των Φιλιππίνων τον περασμένο Σεπτέμβριο και στέρησαν από τους Σρέντερ, Φραντς και Μόριτς Βάγκνερ ένα πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο, που θα ήταν και πρώτο στην Ιστορία της εθνικής μπάσκετ των ανδρών της Γερμανίας σε επτά συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τη Σερβία να μετρά από σήμερα τρία Ολυμπιακά μετάλλια σε πέντε συμμετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Βασίλιε Μίτσιτς πέτυχε επίσης 19 πόντους για τη Σερβία, 16 πρόσθεσε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, 13 ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, 11 ο Φιλίπ Πετρούσεφ και 10 ο Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Από τη Γερμανία που τερμάτισε στην 4η θέση του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ των ανδρών του Παρισιού, ο Φραντς Βάγκνερ σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ο αδελφός του Μόριτς πρόσθεσε 16 πόντους, 13 πόντους και 6 ασίστ είχε συγκομιδή ο Ντένις Σρέντερ, ενώ 11 πόντους με 6 ριμπάουντ είχε ο Γιόχαν Τίμαν.

#Bronze for Serbia 🇷🇸 ! 🥉

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The 2016 silver medallists return to the podium thanks to Nikola Jokić’s triple-double, the fifth in Olympic basketball history.@OKSrbije | @FIBA | #Basketball | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/tXYPMx4uGb

— The Olympic Games (@Olympics) August 10, 2024