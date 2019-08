Ενίσχυση με Μόρισον για το Περιστέρι

Ο Μάικλ Μόρισον είναι η τέταρτη μεταγραφή ξένου παίκτη, μετά τους Μόουζες Κίνγκσλεϊ, Ουίλιαμ Χάτσερ και Μπι Τζέι Μπλέικ, για το Περιστέρι εν όψει της νέας σεζόν. Ο 30χρονος Αμερικανός σέντερ είναι απόφοιτος του Τζωρτζ Μέισον και το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα επαγγελματικής καριέρας του, το έχει περάσει στην γερμανική Φρανκφούρτ Σκαϊλάινερς, με την οποία κατέκτησε το FIBA EuropeCup το ’16.

Η ανακοίνωση της διοίκησης των «κυανοκίτρινων»:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή, Michael Morrison! Ο Αμερικανός σέντερ με ύψος 206 εκατοστών, έρχεται να ισχυροποιήσει με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών της ομάδας και θα είναι παίκτης του Γ.Σ.Π. ως το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.

Who is who

Γεννημένος στις 31 Οκτωβρίου του 1989 στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Michael Morrison είναι απόφοιτος του George Mason. Στην κολεγιακή του καριέρα είχε 7.3 πόντους και 5.1 ριμπάουντ. Αμέσως μετά ταξίδεψε στην Ευρώπη όπου η Αντβέρπ στο Βέλγιο (2012-13) ήταν ο πρώτος του σταθμός και ακολούθησε ο ΑΠΟΕΛ (2012-13) και η Φινλανδική Κατάγια (2013-14). Στην συνέχεια βρέθηκε στο Γερμανικό πρωτάθλημα με τους Φρανκφούρτ Σκαϊλάιντερς στους οποίους αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν (2014-2018) με τους οποίος κατέκτησε και το EuropeCup το 2016. Το ατομικό του ρεκόρ στην διοργάνωση της FIBA είναι 35 πόντοι και 7 ριμπάουντ με αντίπαλο την Καρσίγιακα. Στις τέσσερις περιόδους που φόρεσε την φανέλα των Φρανκφούρτ Σκαϊλάινερς είχε 7.7 πόντους και 3.8 ριμπάουντ.

Πέρυσι (2018-19) το ξεκίνημα της σεζόν τον βρήκε στην Λιθουανία, όπου αγωνίστηκε για λογαριασμό της Λιετκαμπέλις με την οποία σε 11 παιχνίδια είχε 10.7 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 22.4 λεπτά συμμετοχής. Ενώ στην συνέχεια επέστρεψε ξανά στο Γερμανικό πρωτάθλημα όπου αγωνίστηκε με την Βούρτζμπουργκ και σε 19 παιχνίδια του πρωταθλήματος είχε 7.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17.2 λεπτά συμμετοχής».