Ο Τζερόντ Μουστάφ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη σεζόν 1994/95. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

Ο Αμερικανός είχε έρθει στον “δικέφαλο” ως μεγάλο όνομα, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να αποδώσει βάσει των απαιτήσεων που υπήρχαν, εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού.

With great sadness we learned of the passing of Jerrod Mustaf today. Forever a Terp, a teammate, and a friend. pic.twitter.com/MgIqac6yTc

— Maryland Men’s Basketball (@TerrapinHoops) October 28, 2024