Οι Μπακς κατόρθωσαν να φύγουν με τη νίκη από το “Gainbridge Fieldhouse”, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 120-112, στην τελευταία τους αγωνιστική υποχρέωση για το 2024, (σ.σ. 2025 με… ώρα Ελλάδας).

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του στη δράση μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Μπρουκ Λόπεζ (16π.), Κρις Μίντλετον (15π.) ενώ οι Μπόμπι Πόρτις και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, σημείωσαν από 14 πόντους έκαστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τους Πέισερς ξεχώρισαν οι Μπένεντικτ Μάντουριν (25π.) και Πασκάλ Σιάκαμ (20π.), όμως δεν κατόρθωσαν να αποσοβήσουν την ήττα για τον οργανισμό της Ιντιάνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μιλγουόκι Μπακς, διέκοψαν το σερί των συνεχόμενων ηττών, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στην ανατολική περιφέρεια (17-14), παραμένοντας στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Στο 17-14 ανέβηκαν τα Ελάφια (10-5 εντός και 6-9 εκτός έδρας), με τον Greek Freak να γράφει το 25ο σερί παιχνίδι με +20 πόντους και +50% ποσοστό ευστοχίας. Έπιασε έτσι τους Σακίλ Ο’ Νιλ και Ζάιον Γουίλιαμσον και χρειάζεται άλλο ένα τέτοιο ματς, στον ακριβώς επόμενο αγώνα, για να γράψει ιστορία με ακόμη ένα κατόρθωμα. Η εμφάνισή του στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή, στο δεύτερο όμως πήρε… παραμάζωμα τους γηπεδούχους, με απίθανες φάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Giannis scored 26 in the second half in his first game back.

30 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 STL | 55% FG pic.twitter.com/iVkuc4x9is

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ