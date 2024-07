Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ3) η πρόβα τζενεράλε της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναμετράται στην «Μπεογκράτσκα Αρένα» του Βελιγραδίου με την Σερβία του Γιόκιτς, στο τελευταίο του φιλικό πριν την πρεμιέρα στη Λιλ απέναντι στον Καναδά το ερχόμενο Σάββατο (22:00).

Ο Νικ Καλάθης δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής γκαρντ δεν ταξίδεψε με την ελληνική αποστολή χθες, αλλά μόνος του σήμερα, προκειμένου να υποβληθεί σε μία ακόμα θεραπεία στα γόνατα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα… πιτς βρίσκεται και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος λόγω του τραυματισμού, που αντιμετωπίζει, τέθηκε εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι 12 που ταξίδεψαν χθες για την σερβική πρωτεύουσα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τόμας Ουόκαπ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Μιχάλης Λούντζης και Νίκος Χουγκάζ.

Η παρουσία της Εθνικής μας στο πρώτο δεκάλεπτο του ματς δεν ήταν καλή. Η ομάδα του Σπανούλη χρειάστηκε 3.19 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό, κάτι που το έπραξε με τρίποντο του Παπαγιάννη (6-3), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει στη συνέχεια δράση, μειώνοντας σε 10-8 με πέντε προσωπικούς πόντους.

Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» είχαν αρκετά θέματα στην επίθεση, καθώς δυσκολεύονταν να πλησιάσουν το… ζωγραφιστό, αλλά δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην άμυνα.

Οι Σέρβοι έπαιζαν με μεγάλη αυτοπεποίθηση, είχαν τρομερό passing game και έβγαζαν εξαιρετικούς αυτοματισμούς, καταφέρνοντας να φτάσουν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (23-13), έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πετρούσεφ.

Οι «πλάβι» συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, με τον Μωραΐτη να μειώνει σε 26-21 με έμμεσο τρίποντο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική μας βελτίωσε την επιθετική της εικόνα, με τον Σπανούλη δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε τους Σέρβους να ξεφεύγουν με 11 πόντους (34-23), χάρη σε κάρφωμα του Πλάβσιτς, ωστόσο σε εκείνο το σημείωσε η ομάδα μας αφυπνίστηκε, έσφιξε την άμυνα της και με καλές επιθέσεις έφτασε στο -4 (34-30), με τους Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Παπανικολάου να επωμίζονται το βάρος στο σκοράρισμα.

Μολονότι η Εθνική μας ροκάνισε εκ νέου τη διαφορά στους τέσσερις πόντους με ένα γρήγορο 5-0, μετά από τρίποντο του Παπανικολάου και δύο βολές του Μωραϊτη (41-37), «πλάβι» βρίσκοντας λύσεις στο σκοράρισμα με μακρινά σουτ, κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια στο +9 (48-39), με buzzer beater του Αβράμοβιτς.

Tα δεκάλεπτα: 26-21, 48-39

The respect is mutual! Spanoulis meets Jokic… Or Nikola meets Billy…@FIBA #RoadToParis #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/zFgOdhpn8n

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) July 22, 2024