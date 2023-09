Η Σερβία επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2014! Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, επικράτησε με 95-86 του Καναδά, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης και την Κυριακή (10/9) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ της Γερμανίας και των ΗΠΑ, που διεξάγεται στις 15:40.

Οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και ουσιαστικά δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα του Καναδά, που προδόθηκε από το… σκληρό παιχνίδι της και τα πολλά φάουλ. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ χρεώθηκε με τρία φάουλ από το πρώτο μέρος, ενώ οι Ντίλον Μπρουκς, Κέλι Ολίνικ και Λου Ντορτ είχαν από 4 φάουλ και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την ομάδα τους όσο θα ήθελαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“Serbia are missing the best passing big man in the world.” Milutinov: Am I a joke to you? #FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/Gl5G22NlxN — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 23 πόντους (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/5 βολές), ενώ από 16 πόντους πρόσθεσαν οι Όγκνιεν Ντόμπριτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ (6/6 δίποντα). Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μάλιστα μάζεψε και 10 ριμπάουντ και ήταν από τους κύριους λόγους που η Σερβία κατάφερε να πάρει τη διαφορά στο ημίχρονο.

Από την πλευρά του Καναδά, ο Αρ Τζέι Μπάρετ είχε 23 πόντους, ο Ντίλον Μπρουκς είχε 16 πόντους, ενώ στους 15 έμεινε ο μεγάλος σταρ της ομάδας Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που είχε όμως 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 52-39, 75-63, 95-86

Διαιτητές: Ροσό (Γαλλία), Ανάγια (Παναμάς), Ματσόνι (Ιταλία)

Οι συνθέσεις

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Αβράμοβιτς 10, Μπογκντάνοβιτς 23 (3), Νταβίντοβατς 4, Ντόμπριτς 16 (2), Γκούντουριτς 12 (3), Ν. Γιόβιτς 8, Σ. Γιόβιτς 2, Μαρίνκοβιτς 4, Μιλουτίνοβ 16, Πετρούσεβ

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζόρντι Φερνάντεθ): Αλεξάντερ, Αλεξάντερ-Ουόκερ 10 (2), Μπάρετ 23 (3), Μπελ-Χέινς, Μπρουκς 16 (3), Ντορτ 3 (1), Εντέι 5, Έτζιμ, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 15, Ολίνικ 9 (1), Πάουελ 5, Σκραμπ