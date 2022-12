Μαρτσίνιακ: «Αυτό το λάθος έκανα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Mπορεί να έχουν περάσει έξι ημέρες από τη διεξαγωγή του τελικού του Μουντιάλ, ωστόσο η κουβέντα για τη διαιτησία του Σίμον Μαρτσίνιακ στον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά καλά κρατεί.

Ο ίδιος ο Πολωνός ρέφερι, μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του για τη διαιτησία του στον αγώνα Γαλλία-Αργεντινή, αναφέρθηκε στο λάθος που θεωρεί ότι έκανε στο εν λόγω ματς.

«Δεν έπρεπε να διακόψω την αντεπίθεση της Γαλλίας μετά από φάουλ του Ακούνια. Έπρεπε να αφήσω τη φάση και μετά να δώσω κίτρινη κάρτα στον Ακούνια. Είναι δύσκολα σε έναν τελικό, είμαι χαρούμενος όμως που δεν έγιναν μεγάλα λάθη» επισήμανε ο Μαρτσίνιακ.



Η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του τελικού, με τους Γάλλους να βγαίνουν στην αντεπίθεση αλλά να... ανακόπτονται από τον διαιτητή, ο οποίος δεν άφησε πλεονέκτημα.

Marciniak helped a lot one of the team by stopping the advantage pic.twitter.com/dT52Lzzk94