Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το ένατο γκολ του με τη νέα του ομάδα και η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε στον πρώτο μεγάλο τελικό στην ιστορία του συλλόγου κερδίζοντας τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον με 4-1 στον έναν ημιτελικό του Leagues Cup την Τρίτη στο Τσέστερ της Πενσιλβάνια.

Και τα εννέα γκολ του Μέσι μετά το ντεμπούτο στην Ίντερ Μαϊάμι τον περασμένο μήνα έχουν έρθει στο Leagues Cup, ένα τουρνουά μεταξύ και των 47 ομάδων του Major League Soccer και της Liga MX.

What can’t he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

