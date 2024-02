Βαριά ήττα γνώρισε το Μιλγουόκι που για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι δεν έχει σταθερή πορεία φέτος στο ΝΒΑ κι έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Οι Μπακς υποδέχτηκαν το Μαϊάμι και ηττήθηκαν με 97-123, σε μία πολύ κακή βραδιά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε στο πρώτο μέρος και σημείωσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στο δεύτερο μέρος ο Έλληνας σταρ κινήθηκε σε πολύ μέτρια επίπεδα και σημείωσε μόλις τέσσερις πόντους.

Nikola Jovic’s career night powers the @MiamiHEAT on the road!

Duncan Robinson: 23 PTS (6-8 3PM)

Kevin Love: 19 PTS (5-7 3PM), 8 REB

Tyler Herro: 19 PTS, 5 AST pic.twitter.com/jF7tARYoV8

— NBA (@NBA) February 14, 2024

