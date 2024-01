Άλλο ένα ρεκόρ πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ. Ο «Greek Freak» δεν πραγματοποίησε μία όποια και όποια νταμπλ-ντραμπλ εμφάνιση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, αφού σκόραρε 45+ πόντους για 18η φορά στη καριέρα του, «πιάνοντας» τον θρύλο του NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν εκτός έδρας, από τους Χιούστον Ρόκετς, με τελικό σκορ 112-108. Ωστόσο, ο «Greek Freak» σκόραρε 48 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ.

