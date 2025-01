Ο Στέφανος Τζίμας κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στη φετινή του σεζόν στην Bundesliga 2 και τη Νυρεμβέργη, καθώς έχει πετύχει 10 γκολ σε 16 συμμετοχές όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και ένας εκ των κορυφαίων της κατηγορίας με αποτέλεσμα να έχει μαγνητίσει τα βλέμματα πολλών κορυφαίων κλαμπ της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Γερμανία, ο 19χρονος επιθετικός βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Μπράιτον το ερχόμενο καλοκαίρι καθώς έχει ήδη μιλήσει με τον προπονητή των “γλάρων”, Φάμπιαν Χούρτζελερ. Παράλληλα, τονίζεται ότι τόσο η Τότεναμ όσο και η Άστον Βίλα βρίσκονται στο “κόλπο” για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Νυρεμβέργη σκοπεύει να καταβάλλει τα 18 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Τζίμα στον ΠΑΟΚ ώστε να τον κάνει δικό της και κατόπιν θα απαιτήσει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για να τον παραχωρήσει στην Μπράιτον.

«Ο Στέφανος Τζίμας τείνει προς μια μεταγραφή προς την Μπράιτον το καλοκαίρι έπειτα από πολύ καλές συζητήσεις με τον Φάμπιαν Χούρτζελερ.

Ωστόσο, η Τότεναμ και η Άστον Βίλα είναι επίσης στην κούρσα για τον Τζίμα και βρίσκονται σε συγκεκριμένες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά η Μπράιτον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Η Νυρεμβέργη απαιτεί 25 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους το καλοκαίρι. Πριν από αυτό, η Νυρεμβέργη θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ για τον 19χρονο ταλαντούχο επιθετικό».

