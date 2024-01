Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, οι Νικς διέλυσαν τους πρωταθλητές Νάγκετς με 122-84 στη Νέα Υόρκη και επιβεβαίωσαν ότι είναι μια από τις πιο «καυτές» ομάδες αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη των γηπεδούχων, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 28-17 και ανέβηκαν στην 4η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Χαρακτηριστικό ότι μετά την μεταγραφή του,ο Τζι Ανουνόμπι οι Νικς έχουν ρεκόρ 11-2. Αντίθετα οι Νάγκετς «έπεσαν» στο 31-15 και παραμένουν στην 3η θέση της Δύσης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ανουνόμπι με 26 πόντους (6 κλεψίματα) ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Τζέιλεν Μπράνσον. Από εκεί και πέρα 19 πόντους είχε ο Κουέντιν Γκράιμς ερχόμενος από τον πάγκο και 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ είχε ο Τζούλιους Ραντλ.

Για τους Νάγκετς ο Νίκολα Γιόκιτς πάλευε μόνος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο μοναδικός άλλος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Άαρον Γκόρντον με 12 πόντους.

