Ομαδική αγωγή κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Από τον Ιούνιο του 2022 ο Πορτογάλος είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο επιθετικό μάρκετινγκ της εταιρείας Binance, που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Τότε, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρώτη συλλογή της NFT με την επωνυμία «CR7», η οποία, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, θα αντάμειβε τους θαυμαστές του «για όλα τα χρόνια υποστήριξης».

Οι καταγγέλοντες ισχυρίζονται ότι η προώθηση του προϊόντος, τους οδήγησε σε επενδύσεις με ζημία, γι αυτό -ανέφερε το BBC- ζητούν αποζημίωση «ποσού που ξεπερνά» το 1 δισεκατομμύριο δολάρια (πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ).

Τα NFT είναι εικονικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν, αλλά δεν έχουν τη δική τους μορφή στον πραγματικό κόσμο, είναι μόνο ψηφιακά. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν κάποια ιδιοκτησία, όπως μια εικόνα ή ένα βίντεο στο διαδίκτυο.

The Portuguese footballing legend Ronaldo launched his own collection of NFTs through Binance, which has now been hit with a $1bn (£791m) class action lawsuit for his involvement in promoting non-fungible tokens.

Read more 🔗https://t.co/Ahlf29o3Sp

— Sky News (@SkyNews) December 1, 2023