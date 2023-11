Στον αγώνα Σέλτικ- Ατλέτικο Μαδρίτης που διεξήχθη την Τετάρτη 25η Οκτωβρίου, μία μερίδα οπαδών της σκωτσέζικης ομάδας επιφύλαξε μία έκπληξη στους διοργανωτές της συνάντησης.

Τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι των φιλάθλων της Σέλτικ και της Λίβερπουλ «You ‘ll never walk alone» μία ολόκληρη κερκίδα σκωτσέζων αντί να σηκώσουν τα κασκόλ με τα χρώματα της ομάδας, σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης . « Δεν θα πορεύεσαι ποτέ μόνη σου Σέλτικ» τραγουδούσαν οι οπαδοί της ομάδας.

Αργότερα η Διοίκηση της Σέλτικ απαγόρευσε στους διακόσιους οργανωμένους οπαδούς της ,οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας, να κρατούν σημαίες της Παλαιστίνης και ακύρωσε την ισχύ των εισιτηρίων διαρκείας τους. Με λίγα λόγια τους απαγόρευσε τη μελλοντική είσοδό τους στο γήπεδο.

Αυτά για την ιστορία.

Είχε προηγηθεί από τη Διοίκηση της ομάδας προειδοποίηση προς τους οπαδούς να μην αναρτηθούν πανό ούτε να υψωθούν σημαίες ή άλλα εθνικά ή θρησκευτικά σύμβολα κατά την διάρκεια του αγώνα.

the scenes at celtic park last wednesday tell us all we need to know as to who the celtic support as a collective stand with over the current conflict between the GB and board

and it certainly isn’t the tory board. 🇵🇸 pic.twitter.com/Th2f1ADdNu

— J🇻🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@cfcjoe_1888) October 31, 2023