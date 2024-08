Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 76 ετών ο εμβληματικός Σουηδός προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον, έπειτα από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε την θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, καθώς και το ότι στην αισιόδοξη περίπτωση θα είχε ακόμα έναν χρόνο ζωής.

Έκτοτε, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη επισκεπτόμενος και γήπεδα πρώην ομάδων του, όπως οι Λάτσιο, Σαμπντόρια και Μπενφίκα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε κυκλοφορήσει το trailer για το ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα του Amazon Prime στην ζωή και την καριέρα του με τίτλο «Sven».

Ο σπουδαίος προπονητής άνοιξε την καρδιά του στον κόσμο, έκανε έναν απολογισμό της ζωής και της πορείας του και στο τέλος αποχαιρέτησε το κοινό.

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”

The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 14, 2024