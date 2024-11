Πέθανε σε ηλικία 81 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας την Δευτέρα ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, Μπόμπ Λαβ.

Ο Λαβ επελέγη αρχικά το 1965 από τους Σινσινάτι Ρόαγιαλς και έκανε ντεμπούτο την επόμενη σεζόν. Δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στους Μπουλς όπου σε 9 χρόνια έγραψε 21,3 πόντους και 6,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«Ο Μπομπ ήταν ένας πραγματικός θρύλος και ένα εξέχων μέλος της οικογένειάς μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά του και την κληρονομιά που άφησε μέσα και έξω από τα γήπεδα του ΝΒΑ» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Μπουλς.

We mourn the passing of Bob Love, who passed away today in Chicago at the age of 81 after a long battle with cancer. pic.twitter.com/3EBUO9UTmp

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 19, 2024

